Трампа призвали профинансировать операции Нацгвардии по борьбе с COVID-19

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Национальная ассоциация губернаторов призвала президента США Дональда Трампа дополнительно профинансировать за счёт федерального бюджета операции Нацгвардии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Трампа призвали профинансировать операции Нацгвардии по борьбе с COVID-19
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Неоправданные задержки в этом вопросе обернулись бы серьёзными проблемами для правительств штатов и территорий», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что срок действия нынешнего распоряжения о финансировании истекает 21 августа.

Ранее координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс заявила, что коронавирусная инфекция в США начала активнее распространяться в сельской местности, хотя ранее от неё преимущественно страдали городские жители.

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