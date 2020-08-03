Трампа призвали профинансировать операции Нацгвардии по борьбе с COVID-19

Национальная ассоциация губернаторов призвала президента США Дональда Трампа дополнительно профинансировать за счёт федерального бюджета операции Нацгвардии по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Неоправданные задержки в этом вопросе обернулись бы серьёзными проблемами для правительств штатов и территорий», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что срок действия нынешнего распоряжения о финансировании истекает 21 августа.

Ранее координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с COVID-19 Дебора Биркс заявила, что коронавирусная инфекция в США начала активнее распространяться в сельской местности, хотя ранее от неё преимущественно страдали городские жители.