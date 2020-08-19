На греческих курортах в Халкидики и на Миконосе запретили вечеринки
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты Греции.
Как уточняется, режим особых ограничительных мер предусматривает приостановку любых массовых мероприятий, в том числе вечеринок live party, ярмарок и так далее.
При этом использование маски обязательно как на улице, так и в помещении.
12 августа сообщалось, что власти Новой Зеландии вводят дополнительные санитарные меры в связи с новыми случаями коронавируса в стране.
Как отметила премьер-министр Джасинда Ардерн, Окленд будет закрыт для въезда и выезда, а его жителям рекомендуют носить маски.