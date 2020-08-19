На греческих курортах в Халкидики и на Миконосе запретили вечеринки

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Власти Греции запретили вечеринки и собрания больше девяти человек на курорте Халкидики и острове Миконос из-за риска распространения коронавируса.
На греческих курортах в Халкидики и на Миконосе запретили вечеринки
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральный секретариат гражданской защиты Греции.

Как уточняется, режим особых ограничительных мер предусматривает приостановку любых массовых мероприятий, в том числе вечеринок live party, ярмарок и так далее.

При этом использование маски обязательно как на улице, так и в помещении.

12 августа сообщалось, что власти Новой Зеландии вводят дополнительные санитарные меры в связи с новыми случаями коронавируса в стране.

Как отметила премьер-министр Джасинда Ардерн, Окленд будет закрыт для въезда и выезда, а его жителям рекомендуют носить маски.

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