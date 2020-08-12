В Новой Зеландии ужесточают меры по борьбе с коронавирусом
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«Мы принимаем срочные меры реагирования, чтобы разорвать цепь передачи (вируса. — RT) внутри страны и наша система здравоохранения позволяет выявить вирус и остановить его распространение», — цитирует главу правительства ТАСС.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о «зелёных ростках надежды» в ситуации с коронавирусом в мире.
Он призвал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане.