В ВОЗ заявили о «зелёных ростках надежды» в ситуации с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире.

«Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зелёные ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или посёлок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — цитирует его пресс-служба ВОЗ.

Он призвал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряд островных государств в Карибском море и Тихом океане.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 19,7 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВОЗ.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.