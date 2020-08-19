В Китае за сутки выявили 31 нового носителя коронавируса

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В Китае за сутки выявили 17 активных и 14 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
В Китае за сутки выявили 31 нового носителя коронавируса
  • © REUTERS/Thomas Peter

Завозные случаи заболевания зафиксированы в Шанхае, Гуандуне, Чжэцзяне, Шэньси и Шаньдуне.

В середине июля два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в КНР для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм в беседе с kp.ru оценила ситуацию с коронавирусом.

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