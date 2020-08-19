В Китае за сутки выявили 31 нового носителя коронавируса
- © REUTERS/Thomas Peter
Завозные случаи заболевания зафиксированы в Шанхае, Гуандуне, Чжэцзяне, Шэньси и Шаньдуне.
В середине июля два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в КНР для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19.
Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм в беседе с kp.ru оценила ситуацию с коронавирусом.