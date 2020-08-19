В Нью-Йорке усилили патрулирование у генконсульства России

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В Нью-Йорке усилено патрулирование вокруг генконсульства России после угроз неизвестного мужчины, который забрасывал автомобили дипмиссии камнями. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
В Нью-Йорке усилили патрулирование у генконсульства России
  • © REUTERS/Mike Segar

«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В полицейском управлении города сообщили, что мужчина также забрасывал камнями дипмиссии Украины и Венесуэлы.

Ему вручили повестку на судебное заседание 6 ноября.

Ранее в генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что неизвестный мужчина с 10 по 16 августа забрасывал камнями автомобили дипмиссии и «выкрикивал угрозы в адрес её сотрудников».

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