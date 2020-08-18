Генконсульство России в США сообщило об угрожавшем дипломатам мужчине

В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что неизвестный мужчина забрасывал камнями автомобили дипмиссии и «выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства».

«Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства», — приводит РИА Новости сообщение консульства.

В дипмиссии рассказали, что «практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно».

Сообщается, что «зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам».

В консульстве заявили, что «по гражданству человека нет никакой информации».

«Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — сообщили в дипмиссии.

В консульстве заявили, что «полиция, когда была вызвана 10 августа, задержала его, но через какое-то время он вновь оказался на свободе после того, как был арестован, неизвестно каким образом, и продолжил забрасывать камнями».

В генконсульстве выразили обеспокоенность тем, что «не были предприняты достаточные меры, которые бы позволили оградить нас от подобного рода нарушений со стороны одного и того же лица».

«Рассчитываем, что местные органы правопорядка будут предпринимать достаточные, необходимые меры для обеспечения нашей безопасности, как это и прописано в соответствующих международных договорах», — добавили в дипмиссии.

В июле официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что в адрес посольства КНР в Вашингтоне поступили угрозы взрыва и убийства.