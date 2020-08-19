Трюдо объявил о приостановке работы парламента Канады

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о приостановке работы парламента страны до 23 сентября для подготовки долгосрочного плана по восстановлению экономики в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Трюдо объявил о приостановке работы парламента Канады
  • © REUTERS/Patrick Doyle

«В ближайшие недели мы представим план, чтобы построить более сильную, более крепкую Канаду. Сегодня я попросил генерал-губернатора приостановить работу парламента. 23 сентября мы представим тронную речь, в ходе которой расскажем в деталях наш дальнейший подход», — написал он в своём Twitter.

Трюдо добавил, что по итогам речи парламент проведёт вотум доверия.

Как уточняет ТАСС, если вотум не будет получен, Канаду ожидают новые парламентские выборы.

Последние парламентские выборы состоялись в Канаде в октябре 2019 года, по итогам которых победила правящая Либеральная партия Трюдо, не набрав при этом абсолютное большинство в 170 мандатов.

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