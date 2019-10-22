Партия Трюдо не набирает абсолютное большинство в парламенте

Либеральная партия премьера Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не набирает абсолютное большинство в 170 мандатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Как отмечает агентство, либералы лидируют в 158 округах, при том что консерваторы получили поддержку в 119.

Подчёркивается, что партии Трюдо придётся «искать партнёра».

Ранее сообщалось, что Либеральная партия лидирует на парламентских выборах в Канаде.