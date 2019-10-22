Партия Трюдо не набирает абсолютное большинство в парламенте
Либеральная партия премьера Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не набирает абсолютное большинство в 170 мандатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии.
Как отмечает агентство, либералы лидируют в 158 округах, при том что консерваторы получили поддержку в 119.
Подчёркивается, что партии Трюдо придётся «искать партнёра».
Ранее сообщалось, что Либеральная партия лидирует на парламентских выборах в Канаде.
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