Партия Трюдо не набирает абсолютное большинство в парламенте

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Либеральная партия премьера Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не набирает абсолютное большинство в 170 мандатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Как отмечает агентство, либералы лидируют в 158 округах, при том что консерваторы получили поддержку в 119.

Подчёркивается, что партии Трюдо придётся «искать партнёра».

Ранее сообщалось, что Либеральная партия лидирует на парламентских выборах в Канаде.

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