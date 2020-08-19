Минтранс США разрешил китайским авиакомпаниям увеличить число рейсов

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Министерство транспорта США выпустило распоряжение об увеличении в два раза числа разрешённых рейсов для китайских авиакомпаний.
Минтранс США разрешил китайским авиакомпаниям увеличить число рейсов
  • © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

«Министерство транспорта выпустило распоряжение, которое позволяет четырём китайским авиакомпаниям, осуществляющим регулярные пассажирские рейсы в США, увеличить число рейсов до восьми полётов туда—обратно в неделю», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что данное решение принято после того, как Китай разрешил американским авиакомпаниям United Airlines и Delta Air Lines увеличить число регулярных рейсов с двух до четырёх в неделю.

В конце июня США отказали китайским авиакомпаниям в выполнении полётов между двумя странами.

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