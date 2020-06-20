В США отказали авиакомпаниям КНР в полётах

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Министерство транспорта США отклонило запросы китайских авиакомпаний на выполнение рейсов между США и КНР.
В США отказали авиакомпаниям КНР в полётах
  • Reuters

«Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что данная мера направлена на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиакомпаниями.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США будут обращаться с Китаем так же, как он обращается с Гонконгом.

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