Генсек ООН призвал освободить арестованного президента Мали

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно освободить президента Мали и членов кабинета министров, которые ранее были арестованы мятежниками. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за разворачивающимися событиями в Мали, включая военный мятеж, кульминацией которого стал арест президента... и членов его правительства ранее сегодня в Бамако», — говорится в заявлении.

Как отмечается, Гутерреш «решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали».

«С этой целью он требует немедленного и безоговорочного освобождения президента... и членов его кабинета», — подчёркивает Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными.

В МИД России заявили, что внимательно следят за событиями в Мали, отметив, что наблюдатели оценивают происходящее как военный мятеж.

В ЕС заявили, что осуждают попытку государственного переворота в Мали.