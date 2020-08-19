Генсек ООН призвал освободить арестованного президента Мали

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно освободить президента Мали и членов кабинета министров, которые ранее были арестованы мятежниками. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН призвал освободить арестованного президента Мали
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь с глубокой озабоченностью следит за разворачивающимися событиями в Мали, включая военный мятеж, кульминацией которого стал арест президента... и членов его правительства ранее сегодня в Бамако», — говорится в заявлении.

Как отмечается, Гутерреш «решительно осуждает эти действия и призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка и верховенства закона в Мали».

«С этой целью он требует немедленного и безоговорочного освобождения президента... и членов его кабинета», — подчёркивает Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными

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В ЕС заявили, что осуждают попытку государственного переворота в Мали. 

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