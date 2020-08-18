Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны США
- РИА Новости
«18 августа по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
Отмечается, что министры обсудили вопросы укрепления мер доверия и прозрачности для «предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон».
В июне стало известно о телефонных переговорах начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли.