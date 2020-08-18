В ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины

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Вызываемое коронавирусом заболевание является одним из самых сложных для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины
  • Reuters

«С точки зрения логистики COVID-19 стал одним из самых тяжёлых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались», — цитирует ТАСС Гебрейсуса.

Он отметил, что в начале пандемии в мире были перебои с поставками персональных средств защиты.

Гендиректор ВОЗ добавил, что «национализм в сфере поставок» способствовал усилению пандемии.

Ранее Гебрейесус заявил, что для разработки средств борьбы с коронавирусом в мире потребуется порядка $100 млрд.

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