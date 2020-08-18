В ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины
- Reuters
«С точки зрения логистики COVID-19 стал одним из самых тяжёлых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались», — цитирует ТАСС Гебрейсуса.
Он отметил, что в начале пандемии в мире были перебои с поставками персональных средств защиты.
Гендиректор ВОЗ добавил, что «национализм в сфере поставок» способствовал усилению пандемии.
Ранее Гебрейесус заявил, что для разработки средств борьбы с коронавирусом в мире потребуется порядка $100 млрд.