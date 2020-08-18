В ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины

Вызываемое коронавирусом заболевание является одним из самых сложных для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«С точки зрения логистики COVID-19 стал одним из самых тяжёлых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались», — цитирует ТАСС Гебрейсуса.

Он отметил, что в начале пандемии в мире были перебои с поставками персональных средств защиты.

Гендиректор ВОЗ добавил, что «национализм в сфере поставок» способствовал усилению пандемии.

Ранее Гебрейесус заявил, что для разработки средств борьбы с коронавирусом в мире потребуется порядка $100 млрд.