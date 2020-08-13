ВОЗ оценила разработку средств борьбы с коронавирусом в $100 млрд

Для разработки средств борьбы с коронавирусом в мире потребуется порядка $100 млрд, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере $100 млрд на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что пандемия обходится глобальной экономике в $375 млрд ежемесячно.

Общие потери глобальной экономики в течение двух лет превысят $12 трлн, подчеркнул он.

В начале июля в Министерстве финансов России заявили, что федеральный бюджет из-за ограничений, введённых в связи с пандемией, потерял более 1 трлн рублей.