ВОЗ оценила разработку средств борьбы с коронавирусом в $100 млрд

Короткая ссылка
Для разработки средств борьбы с коронавирусом в мире потребуется порядка $100 млрд, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
ВОЗ оценила разработку средств борьбы с коронавирусом в $100 млрд
  • Reuters

«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере $100 млрд на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что пандемия обходится глобальной экономике в $375 млрд ежемесячно.

Общие потери глобальной экономики в течение двух лет превысят $12 трлн, подчеркнул он.

В начале июля в Министерстве финансов России заявили, что федеральный бюджет из-за ограничений, введённых в связи с пандемией, потерял более 1 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить