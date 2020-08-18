В Британии число случаев коронавируса превысило 319 тысяч
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
Отмечается, что за сутки выявили 713 новых случаев инфицирования.
Всего в Великобритании умерли 41 369 пациентов с COVID-19.
Ранее сообщалось, что для посетителей магазинов в Англии стало обязательным ношение масок, закрывающих рот и нос.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.