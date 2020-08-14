В Нортгемптоне на фабрике по производству сэндвичей выявлен очаг коронавируса

В Великобритании в городе Нортгемптон на фабрике по производству сэндвичей произошла вспышка коронавируса.

Как пишет Sky News, коронавирус выявлен у 292 работников. Всего на фабрике трудятся около 2,1 тыс. человек.

Отмечается, что результаты тестов ещё нескольких сотрудников пока неизвестны.

В компании отметили, что приняли решение провести массовое тестирование работников в связи с ростом числа случаев коронавируса в Нортгемптоне.

Ранее сообщалось, что в Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 313 798.