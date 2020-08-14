В Британии число случаев заболевания коронавирусом превысило 313 тысяч
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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
Отмечается, что за сутки выявили 1009 новых случаев инфицирования.
Всего в Великобритании 41 347 пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее сообщалось, что для посетителей магазинов в Англии стало обязательным ношение масок, закрывающих рот и нос.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.