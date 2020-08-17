ВОЗ допустила влияние загрязнения воздуха на смертность от COVID-19

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Появляется всё больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании лёгких вследствие COVID-19.
ВОЗ допустила влияние загрязнения воздуха на смертность от COVID-19
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости заявила директор департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктор Мария Нейра.

«Очевидно, что, если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжёлой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — сказала представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что вопрос влияния загрязнения воздуха на смертность от коронавируса нуждается в дальнейшем изучении.

16 августа сообщалось, что число жертв нового коронавируса в мире достигло 761 779.

В конце июля в ООН заявили, что качество воздуха влияет на уровень смертности от коронавирусной инфекции

В организации отметили, что без особых мер по защите окружающей среды эффект очищения воздуха в мире станет лишь временным достижением.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «придерживаться зелёной политики при инклюзивном восстановлении экономики».

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