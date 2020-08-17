Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии
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- РИА Новости
«Соединённое Королевство не признаёт результаты», — говорится в заявлении Рааба на сайте британского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что Великобритания вместе со своими партнёрами будет работать над введением санкций против ответственных за насилие на протестах в Белоруссии.
Рааб также заявил о необходимости проведения расследования нарушений в ходе белорусских президентских выборов.
Ранее в НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.