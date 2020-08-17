Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

«Соединённое Королевство не признаёт результаты», — говорится в заявлении Рааба на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Великобритания вместе со своими партнёрами будет работать над введением санкций против ответственных за насилие на протестах в Белоруссии.

Рааб также заявил о необходимости проведения расследования нарушений в ходе белорусских президентских выборов.

Ранее в НАТО заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Белоруссии.