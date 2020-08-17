В Китае за сутки выявили 59 новых инфицированных коронавирусом

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В Китае за сутки выявили 22 активных и 37 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
В Китае за сутки выявили 59 новых инфицированных коронавирусом
  • Reuters

При этом все активные случаи были завезены из-за границы.

Новые носители инфекции выявлены в Гуандуне, Юньнани, Шанхае, Шэньси, Сычуани, Фуцзяни и Шаньдуне.

Всего на текущий момент коронавирусом болеют 612 человек (включая 30 тяжёлых случаев), ещё 19 907 человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.

Ранее вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирусная инфекция могла адаптироваться к человеческому организму в Китае ещё в 2012 году. 

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