В Китае за сутки выявили 59 новых инфицированных коронавирусом

В Китае за сутки выявили 22 активных и 37 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

При этом все активные случаи были завезены из-за границы.

Новые носители инфекции выявлены в Гуандуне, Юньнани, Шанхае, Шэньси, Сычуани, Фуцзяни и Шаньдуне.

Всего на текущий момент коронавирусом болеют 612 человек (включая 30 тяжёлых случаев), ещё 19 907 человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19.

Ранее вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что коронавирусная инфекция могла адаптироваться к человеческому организму в Китае ещё в 2012 году.