Число случаев коронавируса Бразилии превысило 3,3 млн
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский Минздрав.
По последним данным, в Бразилии зафиксировано 3 340 197 случаев коронавируса и 107 852 летальных исходов от последствий заболевания.
За сутки в стране скончались 620 пациентов с коронавирусом.
Почти 73% инфицированных (2 432 456) вылечились.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.