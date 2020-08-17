Число случаев коронавируса Бразилии превысило 3,3 млн

В Бразилии за сутки выявили 23 101 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 3,3 млн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский Минздрав.

По последним данным, в Бразилии зафиксировано 3 340 197 случаев коронавируса и 107 852 летальных исходов от последствий заболевания.

За сутки в стране скончались 620 пациентов с коронавирусом.

Почти 73% инфицированных (2 432 456) вылечились.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о производстве и продвижении российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.