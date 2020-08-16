В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске
- Reuters
«По предварительной информации, задержаний в Минске не было. Мероприятие прошло без происшествий», — приводит РИА Новости её слова.
Относительно количества участников оппозиционного митинга пресс-секретарь отметила, что эта информация будет, скорее всего, утром в понедельник.
Ранее сообщалось, что в Минске несогласные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на акцию протеста. По сообщениям белорусских СМИ, в митинге приняли участие до 220 тыс. человек.