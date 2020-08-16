В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что акция сторонников оппозиции прошла в воскресенье, 16 августа, в Минске без происшествий и задержаний.

«По предварительной информации, задержаний в Минске не было. Мероприятие прошло без происшествий», — приводит РИА Новости её слова.

Относительно количества участников оппозиционного митинга пресс-секретарь отметила, что эта информация будет, скорее всего, утром в понедельник.

Ранее сообщалось, что в Минске несогласные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на акцию протеста. По сообщениям белорусских СМИ, в митинге приняли участие до 220 тыс. человек.