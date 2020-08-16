СМИ: В Сомали вооружённые боевики напали на отель
- Reuters
По данным портала, перед нападением боевики подорвали заминированный автомобиль. Внутри отеля слышна стрельба.
По предварительным данным, атаку совершили боевики группировки «Аш-Шабаб».
Предположительно, погибли более десяти человек.
Уточняется, что Elite Hotel, на который совершена атака, находится возле местного популярного пляжа Лидо.
В феврале командование США в Африке нанесло авиаудар по боевикам «Аш-Шабаб» в районе Вадажир в Сомали.