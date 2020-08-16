СМИ: В Сомали вооружённые боевики напали на отель

В столице Сомали Могадишо произошёл взрыв в одном из отелей, после чего вооружённые люди ворвались в здание. Об этом информирует Somali Guardian.

Reuters

По данным портала, перед нападением боевики подорвали заминированный автомобиль. Внутри отеля слышна стрельба. По предварительным данным, атаку совершили боевики группировки «Аш-Шабаб». Предположительно, погибли более десяти человек. Уточняется, что Elite Hotel, на который совершена атака, находится возле местного популярного пляжа Лидо. В феврале командование США в Африке нанесло авиаудар по боевикам «Аш-Шабаб» в районе Вадажир в Сомали.