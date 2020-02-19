США нанесли авиаудар по боевикам в Сомали

Африканское командование США в Африке нанесло авиаудар по боевикам «Аш-Шабаб» в районе Вадажир в Сомали.

«По первоначальным оценкам, в результате ликвидированы трое террористов», — говорится в сообщении АФРИКОМ.

Удар был нанесён в координации с Федеральным правительством Сомали, подчеркнули там.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал США не выводить свои войска из Африки. В противном случае это обернётся «плохими новостями», считает он.

Как ранее информировало AFP со ссылкой на председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, Пентагон может сократить военные ресурсы в регионе и переместить их для повышения готовности Соединённых Штатов в других местах, в том числе в Тихоокеанском регионе.