США нанесли авиаудар по боевикам в Сомали
- Reuters
«По первоначальным оценкам, в результате ликвидированы трое террористов», — говорится в сообщении АФРИКОМ.
Удар был нанесён в координации с Федеральным правительством Сомали, подчеркнули там.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал США не выводить свои войска из Африки. В противном случае это обернётся «плохими новостями», считает он.
Как ранее информировало AFP со ссылкой на председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, Пентагон может сократить военные ресурсы в регионе и переместить их для повышения готовности Соединённых Штатов в других местах, в том числе в Тихоокеанском регионе.