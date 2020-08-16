Адвокат Сноудена оценил заявление Трампа о бывшем агенте АНБ

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Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможности помилования его подзащитного в Соединённых Штатах.
Адвокат Сноудена оценил заявление Трампа о бывшем агенте АНБ
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Кучерена отметил, что в данном вопросе речь должна идти не о помиловании, а о прекращении всех преследований в отношении Сноудена.

«Там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что собирается серьёзно рассмотреть возможность помилования Сноудена.

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