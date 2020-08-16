Рябков рассказал о предстоящем раунде консультаций России и США в Вене
- РИА Новости
По словам Рябкова, он «не ожидает какого-либо прорыва от встречи, так как позиции сторон радикально различаются в некоторых аспектах».
«А прогресс, если он и есть, фиксируется очень медленно. С точки зрения заключения каких-либо договорённостей я бы здесь поостерёгся», — сказал замминистра.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что его встреча с представителем США Маршаллом Биллингсли состоится в Вене 16—18 августа.