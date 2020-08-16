Рябков рассказал о предстоящем раунде консультаций России и США в Вене

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает прорыва от предстоящего раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Вене.
Рябков рассказал о предстоящем раунде консультаций России и США в Вене
  • РИА Новости

По словам Рябкова, он «не ожидает какого-либо прорыва от встречи, так как позиции сторон радикально различаются в некоторых аспектах».

«А прогресс, если он и есть, фиксируется очень медленно. С точки зрения заключения каких-либо договорённостей я бы здесь поостерёгся», — сказал замминистра.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что его встреча с представителем США Маршаллом Биллингсли состоится в Вене 16—18 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить