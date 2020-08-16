Истребители США перехватили небольшой самолёт недалеко от гольф-клуба Трампа

Истребители США совершили перехват небольшого самолёта, который приблизился к гольф-клубу в городе Бедминситер, куда направлялся американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Отмечается, что одномоторный самолёт RV-7 вторгся в запретную зону и не отвечал на попытки выйти на связь.

Истребители перехватили самолёт и сопроводили до ближайшего аэродрома.

24 июля официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США Билл Урбан прокомментировал перехват иранского пассажирского лайнера.