Истребители США перехватили небольшой самолёт недалеко от гольф-клуба Трампа

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Истребители США совершили перехват небольшого самолёта, который приблизился к гольф-клубу в городе Бедминситер, куда направлялся американский лидер Дональд Трамп.
Истребители США перехватили небольшой самолёт недалеко от гольф-клуба Трампа
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

Отмечается, что одномоторный самолёт RV-7 вторгся в запретную зону и не отвечал на попытки выйти на связь.

Истребители перехватили самолёт и сопроводили до ближайшего аэродрома.

24 июля официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США Билл Урбан прокомментировал перехват иранского пассажирского лайнера.

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