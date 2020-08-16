Истребители США перехватили небольшой самолёт недалеко от гольф-клуба Трампа
- Reuters
Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).
Отмечается, что одномоторный самолёт RV-7 вторгся в запретную зону и не отвечал на попытки выйти на связь.
Истребители перехватили самолёт и сопроводили до ближайшего аэродрома.
24 июля официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США Билл Урбан прокомментировал перехват иранского пассажирского лайнера.