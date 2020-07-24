Пентагон прокомментировал перехват иранского пассажирского самолёта

Официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США Билл Урбан прокомментировал перехват иранского пассажирского лайнера.

Как сообщает ТАСС, Урбан отметил, что перехват осуществлялся истребителем F-15, который держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолёта.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолёт Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолёта. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», — сказал он.

Как указывает агентство, представитель американских военных говорил лишь об одном истребителе, хотя до этого сообщалось, что их было два.

Ранее СМИ писали, что истребители перехватили иранский пассажирский самолёт. Позднее лайнер благополучно приземлился в Тегеране.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи уже обратился к Генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу по поводу данного происшествия.