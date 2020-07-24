Пентагон прокомментировал перехват иранского пассажирского самолёта

Короткая ссылка
Официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил США Билл Урбан прокомментировал перехват иранского пассажирского лайнера.
Пентагон прокомментировал перехват иранского пассажирского самолёта
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, Урбан отметил, что перехват осуществлялся истребителем F-15, который держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолёта.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолёт Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолёта. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», — сказал он.

Как указывает агентство, представитель американских военных говорил лишь об одном истребителе, хотя до этого сообщалось, что их было два.

Ранее СМИ писали, что истребители перехватили иранский пассажирский самолёт. Позднее лайнер благополучно приземлился в Тегеране.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи уже обратился к Генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу по поводу данного происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить