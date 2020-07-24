Иран обратился к Генсеку ООН из-за ЧП с пассажирским самолётом
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Отмечается, что Тахт-Раванчи указал Гутеррешу, что иранская сторона будет считать ответственным США за любое происшествие, которое случится с самолётом во время его возвращения в Иран.
По словам Мусави, аналогичное послание было передано послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.
Ранее СМИ сообщали, что истребители, предположительно, американские, перехватили иранский пассажирский самолёт.