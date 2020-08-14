ABC: в Нью-Йорке госпитализирован брат Трампа

Младший брат президента США Дональда Трампа — Роберт Трамп — госпитализирован в Нью-Йорке, сообщает ABC. В Белом доме подтвердили эту информацию.

Состояние мужчины не уточняется. При этом, как рассказали источники телеканала, Роберт Трамп «очень болен», а глава государства намеревается посетить его.

BREAKING: Robert Trump, Pres. Trump's younger brother, hospitalized in New York, White House confirms to @ABC News.



The details of his condition are unknown, though he is described as "very ill," sources say.



Pres. Trump expected to visit today. https://t.co/gfZABZPbKV — ABC News (@ABC) August 14, 2020

В феврале 2019 года личный врач Дональда Трампа рассказал, что состояние здоровья президента признано хорошим.

Тогда кардиограмма Трампа осталась в прежних значениях, никаких новых медицинских препаратов президент не принимал, однако до 40 миллиграммов была увеличена норма приёма «Розувастатина» — лекарства для снижения уровня холестерина в крови.