ABC: в Нью-Йорке госпитализирован брат Трампа

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Младший брат президента США Дональда Трампа — Роберт Трамп — госпитализирован в Нью-Йорке, сообщает ABC. В Белом доме подтвердили эту информацию.
ABC: в Нью-Йорке госпитализирован брат Трампа
  • РИА Новости

Состояние мужчины не уточняется. При этом, как рассказали источники телеканала, Роберт Трамп «очень болен», а глава государства намеревается посетить его.

В феврале 2019 года личный врач Дональда Трампа рассказал, что состояние здоровья президента признано хорошим.

Тогда кардиограмма Трампа осталась в прежних значениях, никаких новых медицинских препаратов президент не принимал, однако до 40 миллиграммов была увеличена норма приёма «Розувастатина» — лекарства для снижения уровня холестерина в крови.

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