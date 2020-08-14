В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 505 тысяч

В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 505 751. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения страны Хосе Луиса Аломию.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 7371 новый случай инфицирования COVID-19. Всего в Мексике от коронавируса излечились 341 507 человек. Ранее сообщалось, что в Колумбии число выявленных случаев COVID-19 достигло 433 805.