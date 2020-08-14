В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 433 805

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 433 805.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 10 709 человек выздоровели, выявлено 11 286 новых случаев, а также зафиксировано 308 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 250 494 человека выздоровели, 14 145 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее правительство Колумбии приняло решение о продлении общенационального карантина до 30 августа.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.