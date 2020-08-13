Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

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Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы
  • Pixabay

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Агентства нацбезопасности.

В нём утверждается, что программа для операционной системы Linux внедряется «подразделением 26165 85-го основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России», которое в частном секторе называют «Fancy Bears, Strontium или APT».

Как отмечается, «Дроворуб» обеспечивает возможность загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности, а также задавать различные задачи и маскировать хакерскую активность.

«Дроворуб» является угрозой для пользователей систем национальной безопасности, Министерства обороны и основных клиентов оборонной промышленности, которые используют систему Linux», — говорится в заявлении.

Доказательств американские спецслужбы не привели.

Осенью 2018 года американское издание The Daily Beast писало о новом вредоносном программном обеспечении, за разработкой которого стоит «российское ГРУ» и хакерская группа Fancy Bears.

Россия неоднократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.

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