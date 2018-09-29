Daily Beast рассказал о новом «секретном российском кибероружии»

Американское издание The Daily Beast сообщило о «новом российском компьютерном вирусе», от которого «невозможно избавиться».

«Если этот новый вирус Путина до вас доберётся, то можете не утруждать себя чисткой жёсткого диска. Просто выкиньте ваш компьютер», — пишет автор статьи Кевин Поулсен со ссылкой на доклад компании ESET.

По его словам, за тайной разработкой нового вредоносного программного обеспечения стоит «российское ГРУ» и хакерская группа Fancy Bear.

Издание отмечает, что вирус под названием LoJax переписывает код, который хранится в компьютерном чипе UEFI, отвечающем за контроль процессов загрузки и перезагрузки.

Ранее в Microsoft рассказали о попытках хакеров из России повлиять на выборы в США.