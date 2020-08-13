Число выздоровевших после COVID-19 в Африке превысило 770 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 770 тыс.

Об этом сообщается в Twitter организации.

«В Африке подтверждено свыше 1 млн случаев коронавируса, при этом более 700 тыс. человек выздоровели и более 24 тыс. умерли», — указывается в заявлении.

Over 1 million confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 770,000 recoveries & more than 24,000 deaths cumulatively.



View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/HR7N3i2MI8 — WHO African Region (@WHOAFRO) August 13, 2020

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.