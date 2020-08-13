В США за сутки выявили более 55 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 5 197 748. Количество летальных исходов превышает 166 тыс.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 1-го МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал ситуацию с COVID-19 в мире сложной.