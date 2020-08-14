ЕК выделит €1 млн на борьбу с киберпреступностью в Боснии и Герцеговине

Еврокомиссия намерена профинансировать проект по борьбе с киберпреступностью в Боснии и Герцеговине. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, на эти цели планируется выделить до €1 млн.

«В Боснии и Герцеговине отмечается заметное увеличение числа случаев киберпреступлений... Учитывая их серьёзность и частоту, а также нехватку ресурсов в действующих подразделениях по противодействию киберпреступности, становится очевидна необходимость принятия срочных мер для укрепления этого сегмента. В противном случае информационные системы, а также владельцы информации и данных в Боснии и Герцеговине окажутся в ещё более опасном и уязвимом положении», — говорится в тексте.

Как следует из описания гранта, общая цель европейской инициативы заключается в необходимости разработки эффективного механизма противодействия киберпреступности, «усиленного в соответствии с европейскими и международными стандартами».

В документе уточняется, что инициатива состоит из двух компонентов. Первый направлен на повышение оперативной компетенции полицейских подразделений страны по борьбе с киберпреступностью. Второй предусматривает составление руководства и выработку процедур в рассматриваемой сфере в соответствии с Конвенцией о кибепреступности и «наилучшими европейскими стандартами».

Ранее сообщалось о намерении Еврокомиссии предоставить €1 млн для «вовлечения организаций гражданского общества в принятие решений и выработку политики» в Боснии и Герцеговине.

Предполагалось, что средства будут выделены на «мониторинг проведения реформ», «оценку необходимости новых законов», «разработку законопроектов».