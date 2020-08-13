В Китае зафиксировали 39 случаев заболевания коронавирусом за сутки
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
За последние сутки летальных исходов в Китае зафиксировано не было.
Уточняется, что восемь случаев внутри страны выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, в беседе с RT оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае.