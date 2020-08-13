В Китае зафиксировали 39 случаев заболевания коронавирусом за сутки

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За сутки в Китае выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 26 являются ввозным.
В Китае зафиксировали 39 случаев заболевания коронавирусом за сутки
  • © REUTERS/Lam Yik

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За последние сутки летальных исходов в Китае зафиксировано не было.

Уточняется, что восемь случаев внутри страны выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России, в беседе с RT оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае.

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