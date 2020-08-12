Американский генерал назвал цели передислокации сил США в Европе

Главной целью передислокации сил США в Европе является укрепление сдерживания России, сообщил замначальника Объединённого комитета начальника штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

Как отметил военный, Вашингтон перемещает силы, некоторые из них — обратно в США, чтобы было возможно усовершенствовать их готовность и разместить их снова в Европе на ротационной основе.

«Польша более активный партнёр, Румыния более активный партнёр, район Чёрного моря более активен, потому что это то, где мы укрепляем наше сдерживание против России, что является приоритетом номер один министра обороны», — заявил Хайтен на онлайн-дискуссии, организованной Гудзоновским институтом в Вашингтоне.

По его словам, после передислокации наибольший контингент войск США останется в Германии.

Он добавил, что важно смотреть на НАТО сквозь призму 2020 года, а не 1991 года.

Ранее стало известно, что представители Минобороны Германии были разочарованы решением Вашингтона вывести часть американских войск из страны.