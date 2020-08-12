Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 20 млн

Короткая ссылка
RT
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 20 млн.
Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 20 млн
  • © Aly Song/File
  • Reuters

Как отмечается на сайте организации, к настоящему моменту в мире выявили 20 120 919 случаев коронавируса.

Жертвами COVID-19 стали более 736 тыс. человек.

Хуже всего ситуация с коронавирусом в настоящий момент в Американском регионе, там было выявлено более 10 млн случаев COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили о «зелёных ростках надежды» в ситуации с коронавирусом.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить