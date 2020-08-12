Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 20 млн

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 20 млн.

Как отмечается на сайте организации, к настоящему моменту в мире выявили 20 120 919 случаев коронавируса.

Жертвами COVID-19 стали более 736 тыс. человек.

Хуже всего ситуация с коронавирусом в настоящий момент в Американском регионе, там было выявлено более 10 млн случаев COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили о «зелёных ростках надежды» в ситуации с коронавирусом.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.