Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 20 млн
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Как отмечается на сайте организации, к настоящему моменту в мире выявили 20 120 919 случаев коронавируса.
Жертвами COVID-19 стали более 736 тыс. человек.
Хуже всего ситуация с коронавирусом в настоящий момент в Американском регионе, там было выявлено более 10 млн случаев COVID-19.
Ранее в ВОЗ заявили о «зелёных ростках надежды» в ситуации с коронавирусом.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о более тяжёлом течении COVID-19 осенью.