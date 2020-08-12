Литва включит в свой санкционный список сотни белорусских чиновников

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Член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что страна намерена включить в свой санкционный список сотни должностных лиц Белоруссии.
Литва включит в свой санкционный список сотни белорусских чиновников
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«В список могут быть включены сотни лиц, ответственных за фальсификацию итогов голосования и аресты протестующих», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, председатель комитета Дайнюс Гайжаускас отметил, что МИД страны уже представил свои предложения по объявлению индивидуальных санкций, которые выразились бы в запрещении на въезд в Литву для включённых в список лиц.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.

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