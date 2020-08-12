Трамп допустил быстрый выпуск в США 600 млн доз вакцины от COVID-19

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В случае одобрения специалистами США будут готовы быстро произвести около 600 млн доз вакцин от коронавируса, сказал американский президент Дональд Трамп во время брифинга.
Трамп допустил быстрый выпуск в США 600 млн доз вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Carlos Barria

По словам Трампа, у властей есть договорённость с компанией Moderna по производству 100 млн доз вакцины-кандидата.

Также власти сотрудничают с другими компаниями-разработчиками, отметил он.

«Три вакцины-кандидата сейчас подошли к третьей, финальной стадии клинических испытаний. Мы вкладываем в разработку и производство вакцин», — цитирует президента США ТАСС.

Он добавил, что страна «на пути быстрого производства 100 млн доз, как только вакцина будет одобрена».

«После ещё может скоро быть 500 млн доз, таким образом будет 600 млн доз», — заявил американский лидер.

В конце июля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.

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