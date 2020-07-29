FT: Названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50-60 за курс прививок.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

Отмечается, что такая цена означает, что одна доза будет стоить примерно $25-30.

Согласно данным издания, эта стоимость предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что правительство США допускает возможность поставок вакцины от коронавируса в другие страны.