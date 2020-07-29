США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны

Правительство США допускает возможность поставок вакцины от коронавируса в другие страны, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что также США поставляют другим странам аппараты ИВЛ.

По его словам, распространение вакцины от коронавируса по США будет быстрым.

Ранее власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивир», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.