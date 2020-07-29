США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны
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«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира», — цитирует ТАСС Трампа.
Он отметил, что также США поставляют другим странам аппараты ИВЛ.
По его словам, распространение вакцины от коронавируса по США будет быстрым.
Ранее власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивир», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.