США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны

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Правительство США допускает возможность поставок вакцины от коронавируса в другие страны, заявил американский президент Дональд Трамп.
США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны
  • © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира», — цитирует ТАСС Трампа.

Он отметил, что также США поставляют другим странам аппараты ИВЛ.

По его словам, распространение вакцины от коронавируса по США будет быстрым.

Ранее власти США выкупили 90% мирового запаса препарата «Ремдесивир», который используется при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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