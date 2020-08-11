В Бейруте возобновились акции протеста
- Reuters
Об этом информирует телеканал Al Arabiya.
По его данным, участники акции протеста собрались возле разрушенного в результате взрыва порта в ливанской столице.
Они выкрикивают лозунги об отставке президента и о роспуске парламента.
Также протестующие требуют привлечь к ответственности виновных во взрыве в порту Бейрута.
Ранее президент Ливана принял отставку правительства в полном составе. При этом он поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.