В Бейруте возобновились акции протеста

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В Бейруте возобновились антиправительственные акции протеста, участники которых требуют отставки президента Ливана Мишеля Ауна.
В Бейруте возобновились акции протеста
  • Reuters

Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

По его данным, участники акции протеста собрались возле разрушенного в результате взрыва порта в ливанской столице.

Они выкрикивают лозунги об отставке президента и о роспуске парламента.

Также протестующие требуют привлечь к ответственности виновных во взрыве в порту Бейрута.

Ранее президент Ливана принял отставку правительства в полном составе. При этом он поручил министрам выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

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