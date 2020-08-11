АТОР: Египет изменил правила въезда для иностранных туристов
- © Файед Эль-Гезири
- РИА Новости
Об этом сообщает АТОР со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД России.
При этом отмечается, что «эта мера не коснётся туристов, которые путешествуют на курорты Египта прямыми рейсами».
«Тест не требуется туристам, которые въезжают в страну через международные аэропорты в городах Шарм-эш-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Марса-Матрух», — сообщили в МИД.
В АТОР напомнили, что «между Россией и Египтом в настоящее время нет прямого авиасообщения».
«В расписании «Аэрофлота» рейсы в Каир стоят лишь с 25 октября (от 11 100 рублей в одну сторону). Сроки возобновления чартерных рейсов в Египет по-прежнему неизвестны», — заявили в ассоциации.
Ранее в АТОР сообщали, что власти Египта приняли решение запретить перемещение иностранных туристов по стране.