В Египте запретили туристам выезжать за пределы курортных зон

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Власти Египта приняли решение запретить перемещение иностранных туристов по стране. Об этом сообщили в АТОР.
В Египте запретили туристам выезжать за пределы курортных зон
  • © Файед Эль-Гезири
  • РИА Новости

Отмечается, что федерация туристических палат Египта разослала соответствующее предупреждение туристическим компаниям и отелям о запрете экскурсий и других поездок по суше, морю или воздуху за пределы туристических провинций.

Министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани сообщил, что «все туристы, посетившие Египет, не сообщали о каких-либо инфекциях или подозрениях на наличие коронавируса после возвращения домой».

Он заявил, что новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 не было и на курортах, которые принимают зарубежных туристов.

Аль-Анани добавил, что его министерство в настоящий момент изучает все переменные, чтобы установить сроки для возобновления туристической деятельности в полную силу.

Египет с 1 июля возобновил въездной туризм. Разрешены международные рейсы на курорты Южного Синая (Шарм-эш-Шейх, Дахаб и прочие), западного побережья Красного моря (Хургада, Марса Алам) и Марса Матрух на Средиземном море.

Ранее сообщалось, что отели в Турции не будут закрываться в случае выявления инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 постояльцев.

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