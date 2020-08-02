Отели в Турции не будут закрываться при выявлении заболевших COVID-19

Отели в Турции не будут закрываться в случае выявления инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 постояльцев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию отельеров Турции (TUROFED).

«Все сотрудники отелей прошли программу подготовки, которая была разработана в соответствии с «Сертификацией здорового туризма». При выявлении инфицированного человека среди отдыхающих работники будут действовать согласно инструкциям, которые были направлены Министерством культуры и туризма Турции. В отелях предусмотрены специальные изоляционные комнаты, поэтому закрываться гостиницы не будут», — сообщили в федерации.

Ранее глава турецкой федерации отельеров Сурури Чорабатыр сообщил, что цены на отдых в Турции не будут повышаться и останутся на уровне 2019 года.