Трое российских дипломатов покинули Словакию

Трое российских дипломатов, объявленные в Словакии персонами нон-грата, покинули страну вместе со своими семьями.

«Персонами нон-грата объявлены трое дипломатов. Они покинули территорию страны вместе с семьями», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского посольства в Братиславе Владислава Куликова.

Ранее словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают несколько российских дипломатов.

По словам официального представителя словацкой дипломатии Юрая Томага, «принято решение о высылке трёх сотрудников посольства Российской Федерации».

Отмечалось, что Министерство иностранных дел России зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии.