Трое российских дипломатов покинули Словакию
- Reuters
«Персонами нон-грата объявлены трое дипломатов. Они покинули территорию страны вместе с семьями», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского посольства в Братиславе Владислава Куликова.
Ранее словацкая газета Denník N сообщила, что власти Словакии высылают несколько российских дипломатов.
По словам официального представителя словацкой дипломатии Юрая Томага, «принято решение о высылке трёх сотрудников посольства Российской Федерации».
Отмечалось, что Министерство иностранных дел России зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Словакии.